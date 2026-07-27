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Rusya'dan ABD'ye Alaska Zirvesi Şeffaflık Çağrısı

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'ye Alaska zirvesindeki uzlaşıların akıbetini netleştirme çağrısı yaparak, Ukrayna krizinde siyasi diyaloğa açık olduklarını belirtti. ABD yaptırımlarının kendilerine zarar vereceğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşıların uygulanmasıyla ilgili durumu açıklığa kavuşturma çağrısında bulunarak, "Ukrayna krizinin siyasi diplomatik çözümüne hazırız. Bu konuda istişarelere, tekliflere ve fikirlere açığız." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Tver bölgesinin Rjev kentinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Anchorage zirvesindeki önerilerin, Ukrayna tarafından kabul edilmemesi nedeniyle başarısız olduğu ve yeni öneriler üzerinde çalışılması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

"Amerikan tarafı zirvede, Rusya'ya Kiev yönetiminin de bu önerileri kabul edeceğine dair güvence verdi. Ukrayna yönetimi, Washington'ın söylediklerini yapacak. Amerikan tarafı bize bunu söyledi. Bu nedenle sorum şu: Barışa yol açabilecek Anchorage çözüm formülünün uygulanması konusunda kim başarısız oldu? Bu belirsizlik durumunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz."

Rusya'nın krizin barışçıl çözümüne açık olduğunun altını çizen Zaharova, "Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne hazırız. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Ancak bunu Alaska'daki zirvede sağlanan anlayışlar temelinde yapmaya hazırız. Bu konuda istişarelere, tekliflere ve fikirlere açığız. Bunu ele almaya hazırız. Lakin yeni fikirleri istişare etmek için eskiden istişare edilen fikirlerin netleştirilmesi gerekiyor." dedi.

"Amerikalılar, yaptırımlarla kendi ayağına sıkacak"

ABD'nin Rusya'dan enerji kaynakları ithal eden ülkelere yaptırımlar uygulaması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dışında kabul edilen yaptırımların yasa dışı olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz döneminde ortaklarımızla enerji işbirliğimizi baltalama girişimi kaçınılmaz olarak pazarların istikrarsızlaşmasına, küresel ticaretin bozulmasına, enflasyonun artmasına, ülkelerin gelişim seviyesinin düşmesine yol açacak. Bu durum, enerji kaynaklarına, gübreye ve gıdaya ihtiyacı olan ülkeleri çok etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama ihtimaline dair ise "Amerikalılar, yaptırımlarla kendi ayağına sıkacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, Avrupa'nın askerileştirilmesi süreciyle ilgili "Avrupa, çok tehlikeli bir noktaya yaklaşıyor." dedi.

Kaynak: AA
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