Rusya, ABD'nin Ukrayna ile Müzakere Sonuçlarını Aldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna ile yapılan müzakereler sonucunda oluşturulan nihai barış planının Rusya'ya iletildiğini ve önümüzdeki hafta Moskova'da görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin meşruiyetine dair tartışmalara da değindi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oluşturulan nihai barış planını Rusya'ya ilettiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"ABD'nin Ukrayna ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı müzakerelerde üzerinde çalışılan nihai barış planını Rusya'ya iletip iletmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ana parametreleri iletildi. Gelecek hafta Moskova'da bununla ilgili görüşmeler yapılacak." dedi.

Peskov, ABD tarafıyla müzakerelerin içeriğiyle ilgili soruya ilişkin, "Kamuoyuna açık şekilde istişareleri sürdürmek, megafon diplomasisi yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi.

"Herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili, "Bir yandan, gerçekten Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili sorunlar var. Zelenskiy, seçim düzenleme ve anayasaya göre hareket etme konusunda isteksiz. Diğer yandan ise herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine önem verdiğini dile getiren Peskov, "Ukrayna bağlamında çok zor koşullarda yapıcı işbirliği deneyimimiz var. UAEA ile sürekli diyalog halindeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği yönündeki haberleri doğruladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
