Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya: ABD Kongresi ara seçimleri Rusya'nın Ukrayna politikasını etkilemeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Demokratların kazandığı ABD Kongresi ara seçimlerinin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu etkilemeyeceğini belirterek, Rusya'nın çıkarlarının her koşulda korunacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Demokratların kazandığı ABD Kongresi ara seçimlerinin Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu etkilemeyeceğini belirterek, Rusya'nın çıkarlarının her koşulda korunacağını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı konuları değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna konusundaki çıkarlarının ABD'deki siyasi gelişmelere bağlı olmadığını vurgulayan Peskov, " Rusya'nın çıkarları her koşulda korunacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından görevini ve dış politikasını sürdüreceğine işaret eden Peskov, "Bunun dışındaki her şey bizim açımızdan ABD'nin iç meselesidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini tercih ettiklerini belirten Peskov, Kiev yönetiminin gerekli siyasi iradeyi göstermesi halinde bunun mümkün olabileceğini, aksi takdirde Rusya'nın askeri operasyonlarını sürdüreceğini söyledi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'da düzenleyeceği görüşmeye Rusya'yı, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in temsil edeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin de konuşarak, ihtiyaç duyulması halinde görüşmenin kısa sürede organize edilebileceğini kaydetti.

ABD'ye dizel sevkiyatı

Rusya'dan ABD'ye gönderilen dizel yakıt taşıyan tankerlerin rotalarını değiştirdiğine ilişkin haberleri de değerlendiren Peskov, sevkiyatların gerçekleştirildiğini ancak ticari ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılamayacağını söyledi.

Peskov, sevk edilen dizel yakıtın tamamının alıcı bulacağını belirterek, ABD ile yapılan dizel yakıt anlaşmasının iptal edildiğine ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan Peskov, Avrupa'daki bazı süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların arkasında Rusya yanlısı hacker grupların bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Söz konusu suçlamaların herhangi bir kanıta dayanmadığını belirten Peskov, Avrupa ülkelerinde Rusya'ya yönelik bu tür suçlamaların giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı

Sözün bittiği yer! Şehrin göbeğindeki şu vandallığa bakar mısınız?

Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

Vahşet bu evde yaşandı! Sevgilisi eve geldi, ikisinin cesedi çıktı
Avrupa'da 3 gündür bomba ihbarı paniği! Yolcu uçakları savaş uçakları eşliğinde indirildi, biri askeri üsse yönlendirildi

Savaş uçakları eşliğinde indirildiler! 3 gündür aynı panik
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı

Arda neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı