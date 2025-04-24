Rusya, 21 İngiliz Milletvekiline Yaptırım Uygulamaya Başladı

MOSKOVA, 24 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, 21 İngiliz milletvekiline karşı misilleme olarak yaptırım uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada kararın, Londra'nın "çatışmacı tutumuna", Rusya karşıtı söylemler üretip Moskova'nın uluslararası etkisini zayıflatma çabalarına ve Ukrayna'ya silah vermeye devam etmesine tepki olarak alındığı belirtildi.

21 İngiliz milletvekilini "yasak listesine" ekleyen Rusya'nın ilgili yetkililerin ülkeye girişinin yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada İngiltere'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ve İngiliz yetkililerin agresif söylemlerinin, Londra'nın Rusya ile açık çatışmaya konusundaki kararlılığını gösterdiği ifade edildi.

Londra'nın düşmanca açıklamalarının ikili işbirliğine zarar verdiğini belirten bakanlık, Moskova'nın durumu yakından izleyeceğini ve gerekli sonuçları çıkaracağını vurguladı.