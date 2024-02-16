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Rüştü Bey İş Hanı Restorasyonu Tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Rüştü Bey İş Hanı Restorasyonu tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Akşehir'de birçok çalışma yürüttüklerini ancak en çok keyif aldıkları işin kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili işler olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Rüştü Bey İş Hanı Restorasyonu tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Akşehir'de birçok çalışma yürüttüklerini ancak en çok keyif aldıkları işin kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili işler olduğunu söyledi.

İlçeye yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Hemen karşı tarafta İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi devam ediyor. Bugün esnafımızı ziyaret ederken Eski Osmanlı Bankası'ndan başlayıp Dudu Kadın'a kadar bir alanda cephe sağlıklaştırması projesi talep ettiler. Biz de biraz önce Yusuf başkanımla birlikte söz verdik. İnşallah yeni dönemin ilk işi olarak orayı da Akşehir'imize kazandıracağız. Akşehir'de bu yaptığımız işleri aslında bir büyük hedef için gerçekleştiriyoruz. Akşehir, bölgenin merkezi olmakla birlikte özellikle kültürel mirasıyla Konya'mızın önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Onun için özellikle Konya merkezde ciddi bir Akşehir tanıtımı yapıyoruz. Bununla birlikte katıldığımız tüm fuarlarda ve birçok ulusal kanalda Akşehir'imizi anlattık. Bundan sonra da en önemli hedefimiz Akşehir'in turizme kazandırılması olacak. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Akşehir'in sanayi, eğitim ve kültürel olarak kalkınması adına gayret ettiklerini dile getirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise Akşehirlilere hizmet etmenin ve ilçeyi her alanda kalkındırmanın kendileri için dünyadaki en büyük nimetlerden birisi olduğunu belirtti.

Akşehir'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına da katılan Altay, ilçe esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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