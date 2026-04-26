Rus Yetkili: Ukrayna'nın, Luhansk Bölgesine Yönelik İha Saldırısında 3 Kişi Öldü

MOSKOVA, 26 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Luhansk bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Rusya tarafından bölgeye atanmış olan yönetici Leonid Paseçnik cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin bölge genelinde gece boyunca geniş çaplı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Paseçnik, "Troitskiy bölgesine bağlı Solontsy kasabasındaki binalar ağır bir saldırının hedefi oldu" diyerek, olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Yerel yetkililer hasar gören tesisleri incelerken, olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

