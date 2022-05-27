Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da evlendi - Haberler

UKRAYNALI Andrii Polytskyi (30) ile Rus Tatiana Ianchenko (27), ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaevine girdi. Çift, savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Ukrayna'da yaşayıp, Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş halen devam ederken, Polytskyi ve Ianchenko ülkelerinde dünyaevine giremeyince nikahlarını Kemer'de yapmak istedi. Çift, nikah işlemleri için Antalya konsolosluklarına giderek, bekar olduklarına dair evrakı almak istedi. İşlemlerini burada halledemeyen çift, Ankara büyükelçiliklerinde problemi çözdü.

"Rusya ve Ukrayna savaşıyor ama şu anda Kemer Belediyesi Nikah Salonu'nda Rusya vatandaşı ve Ukrayna vatandaşı 2 kişinin nikahını kıydık. Demek ki bu halklar savaş istemiyor. Bu halklar barış, dostluk istiyor. İnşallah bu bir örnek olur, iki ülke de savaşmayı bırakır ve iki ülkenin insanları mutluluk ve huzur içinde yaşar. Çiftimiz çok iyi bir tercih yapmış. Kendilerini kutluyorum. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum."