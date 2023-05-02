RUS TURİSTLERİ GETİREN KRUVAZİYER GEMİSİNİ BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN KARŞILADI

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 14'üncü kez Amasra'ya gelen Rus turistlerin bulunduğu 'Astoria Grande' simli kruvaziyer gemisini karşıladı. Demircan, 'Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak hükümet ve siyasetçilerimizin hedeflerindendi ancak son yıllarda Amasra Limanı'nın yeniden yapılması ve sonrasında kruvaziyer turizminin başlamasının buraya önemli katkıları olmuştur. Sonuçta Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir' dedi.

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kurvaziyer gemi 757 yolcu 450 mürettebatla 14'üncü kez Amasra Limanına yanaştı. Rusya'dan 2 gün önce yola çıktıktan sonra Amasra'ya ulaşan 'Astoria Grande' isimli rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemiyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır karşıladı. 'Astoria Grande' gemisinden inen Rus turistlere 'Hoş geldiniz' diyen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan daha sonra yapımı tamamlanan Amasra Limanı yolcu iskelesi ve yat limanında inceleme yaptı.

'AMASRA TURİZM AÇISINDAN GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Amasra'nın turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Demircan, şöyle konuştu: ?Türkiye'mizin bu nadide mekanında bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası ülkemizin vizyon mekanlarından biridir. Dolayısıyla bir yönüyle tatil turizmini geliştirmek, diğer yandan burada bulunan tarihi mirasımızın restorasyonunu yaparak, ön plana çıkartıyoruz. Ama en önemlisi Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak hükümet ve siyasetçilerimizin hedeflerindendi, ancak son yıllarda Amasra limanının yeniden yapılması ve sonrasında kruvaziyer turizminin başlamasının buraya önemli katkıları olmuştur. Sonuçta Karadeniz havzasında farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmiş olması, Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu bizim geleceğimiz umududur. Bu limanın yapılmasında emeği olan öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine burada 14'üncü kruvaziyer gelmesi ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Amasra'nın vizyonunu hep birlikte yukarılara çıkartağız.?Kruvaziyerden inen Rus turistler yöresel halk oyunları gösterisini ilgiyle izlerken, bol bol fotoğraf çektiler. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek. (DHA)