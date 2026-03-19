Estonya, Rus savaş uçağının ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Estonya hava sahasını yaklaşık 1 dakika boyunca ihlal ettiğini bildirdi.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus SU-30 tipi savaş uçağı, 18 Mart'ta Estonya hava sahasına girdi.

Rus savaş uçağı, yaklaşık 1 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, hava sahası ihlaline İtalyan Hava Kuvvetlerine ait bir birliğin karşılık verdiğini ve Estonya'nın güvenliği açısından herhangi bir tehdidin oluşmadığını belirtti.

Tsahkna, "NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu, 2004 yılından bu yana Estonya'da faaliyet gösteriyor ve bir kez daha bu misyonun prosedürlere uygun şekilde iyi işlediğini gördük." ifadesini kullandı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın tutumunun değişmediğini belirterek "NATO çalışıyor. Hava sahamız her zaman izleniyor, korunuyor ve savunuluyor." ifadesine yer verdi.

Estonya Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, söz konusu uçağın bir uçuş planının bulunmadığını ve Estonya hava trafik hizmetleriyle iki yönlü radyo iletişimi kurmadığını bildirdi.

Bu gelişme üzerine Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Estonya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak nota verildi.

Rus savaş uçakları son yıllarda Estonya'nın hava sahasını birçok kez ihlal etmişti.