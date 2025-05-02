Rus Piyanist Alexander Malofeev Ankara'da Dinleyicileri Büyüledi

Rus Piyanist Alexander Malofeev Ankara'da Dinleyicileri Büyüledi
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alan Rus piyanist Alexander Malofeev, Ankara'daki konserinde izleyicilere muhteşem bir müzik deneyimi yaşattı. Konseri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.

Rus piyanist Alexander Malofeev, Ankara'da dinleyici ile buluştu.

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev, DenizBank Konserleri kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi.

Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde, Malofeev piyanoya olan güçlü hakimiyeti, ses dengesi ve nüanslarıyla dikkati çekti.

Konseri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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