Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Litvanya İçişleri Bakanlığı "Patrik Kirill'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya'nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı" açıklamasında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada da Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.

AA / Çağla Güngör - Güncel

İçişleri Bakanlığı Litvanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title