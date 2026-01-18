Ukrayna: Rusya'nın 201 İHA ile düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 201 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece saatlerinde 201 İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

İHA'lardan 167'si etkisiz hale getirildi, imha edilemeyen 34'ü ise ülkedeki 15 noktaya isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan açıklamada Rus ordusunun Harkiv'e düzenlediği İHA saldırısı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği hava saldırısında da 4 kişinin yaralandığı, Odessa bölgesindeki enerji altyapısının da hedef alındığı belirtildi.