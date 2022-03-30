- Rus ordusundan temizlenen Irpin kentinin son hali görüntülendi

IRPİN - Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Irpin kenti, Rus ordusundan temizlenmesinin ardından görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasında 35 gün önce başlayan savaş devam ederken, Rus ordusundan temizlenen şehirler savaşın izlerini taşıyor. Başkent Kiev'e 20 kilometrelik mesafede bulunan ve ormanlık alanlarla çevrili olan Irpin kentinin son hali görüntülendi. Yıkık binaları, köprüleri, yolları, yanan araçları ve sokak ortasında kaldırılmayı bekleyen cesetleriyle Irpin kentini görenler gözlerine inanamadı. Hayalet kente dönen Irpin sokaklarında sadece birkaç köpeğinin gezdiği görüldü.

"Sokaklardaki cesetler bile mayınlı"

Rus ordusunun temizlendiği Irpin kentine dönmek isteyen vatandaşlara da çeşitli uyarılar yapıldı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, şehrin tuzaklarla dolu olduğunun altını çizerek, "Çok fazla mayın var. Sokaklardaki cesetler bile mayınlı. Bundan dolayı evlerine dönmek isteyenlerden ricamız lütfen acele etmesinler. Şehre dönmenin mümkün olduğu zamanı resmi olarak bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak şehrin Rus ordusundan temizlendiğini duyuran Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin,"Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Şehrimize saldırılar sürecek. Şehrimizi savunacağız" demişti.