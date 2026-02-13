Ukrayna: Rusya'nın Odessa ve Zaporijya'ya saldırılarında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa ve Zaporijya bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın bu gece Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda sivil, enerji ile liman ve sanayi altyapısının hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, mevcut bilgilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Rusya'nın ayrıca Zaporijya bölgesine de İHA saldırısı yaptığı ifade edilen açıklamada, saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.

Rus ordusu bir "İskender-M" balistik füzesi ve 154 İHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya bu gece ülkeye füze ve İHA'larla saldırılar düzenledi.

Rus ordusunun bir "İskender-M" tipi balistik füzesi ve "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 154 saldırı İHA'sını Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlattığı aktarılan açıklamada, 111 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir füze ve kalan İHA'ların ülkede 22 noktaya isabet ettiği belirtildi.