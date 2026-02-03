Haberler

Ukrayna: Rusya 71 füze ve 450 İHA ile saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 71 füze ve 450 insansız hava aracı ile hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 38 füzenin ve 412 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek müttefiklerden baskı artırmalarını istedi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya farklı tiplerde 71 adet füze ve 450 insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi.

Açıklamada, Rus ordusunun, bu saldırıda İskender-M ile S-300 tipi balistik füzeleri, Kh-101, Kh-22, Kh-32 ve İskender-K tipi seyir füzeleri, Tsirkon ile Oniks tipi hipersonik füzeleri olmak üzere toplam 71 adet füze kullandığı aktarıldı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 450 İHA fıtlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 38 füze ve 412 adet İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

"Moskova terörü ve tırmanmayı seçiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa ile Vinnitsa bölgelerine saldırıda bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Şu an itibarıyla saldırıda 9 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını belirterek, "Rusya için, kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek diplomasi kullanmaktan daha önemli." yorumunu yaptı.

Müttefik ülkelere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya'ya baskı uygulanmadan bu savaş sona ermeyecek. Moskova şimdi terörü ve tırmanmayı seçiyor, bu nedenle azami bir baskı gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti