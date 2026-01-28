Ukrayna: Rusya, İskender-M balistik füzesi ve 146 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 146 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya bu gece füze ve İHA'ları kullanarak Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırı düzenledi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya İskender-M balistik füzesi ve 146 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, 103 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Füzenin ve diğer İHA'ların ülkedeki 22 noktaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, bazı bölgelere yönelik hava saldırı tehlikesinin sürdüğüne işaret edildi.

Saldırılarda Kiev'de 2, Dnipropetrovsk'ta 1 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Buça ilçesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 katlı apartmanda çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesinde düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus ordusunun, Odessa kentine de saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, burada 3 kişinin yaralandığı, bir kilisenin hasar gördüğü aktarıldı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.