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Rus Ordusu'nın Harkiv ve Dnipro'daki İHA Saldırıları: 2 Ölü, 47 Yaralı

Rus Ordusu'nın Harkiv ve Dnipro'daki İHA Saldırıları: 2 Ölü, 47 Yaralı
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipro kentlerine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda toplamda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipro kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'e İHA'yla saldırı düzenlediğini belirtti.

Sinegubov, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını ifade etti.

Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece kente yönelik düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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