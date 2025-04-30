Rus Ordusu'nın Harkiv ve Dnipro'daki İHA Saldırıları: 2 Ölü, 47 Yaralı
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipro kentlerine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda toplamda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv ve Dnipro kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'e İHA'yla saldırı düzenlediğini belirtti.
Sinegubov, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını ifade etti.
Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece kente yönelik düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel