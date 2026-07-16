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"Astoria Grande" kruvaziyeri 878 yolcusuyla Amasra'ya geldi

'Astoria Grande' kruvaziyeri 878 yolcusuyla Amasra'ya geldi
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, 878 yolcu ve 434 mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine demirledi. Turistler, tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 878 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 104. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ile Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 88 bin 365 turist getiren geminin gece saatlerinde Soçi'ye gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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