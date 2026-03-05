Haberler

Rus Alena Knaub, Eskişehir'de Müslüman oldu

Güncelleme:
Rusya vatandaşı Alena Knaub, Eskişehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Müslüman olarak 'Aleyna' ismini aldı. Merasimde İslam'ın temel inançları hakkında bilgi verildi ve Knaub'a ihtida belgesi takdim edildi.

Rusya vatandaşı Alena Knaub, Eskişehir İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak "Aleyna" ismini aldı.

Eskişehir İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Knaub için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Muharrem Gül ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Knaub'a İslam'ın temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Gül, İslam'ın insan hayatını her yönüyle kuşatan, barış, merhamet ve kardeşliği esas alan bir din olduğunu ifade etti.

Müslüman olmanın samimi bir niyet ve bilinçli tercih olduğunu belirten Gül, Knaub'a yeni hayatında huzur, mutluluk ve istikamet temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından Knaub, şahitler huzurunda Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Aleyna" ismini aldı.

Programın sonunda Gül tarafından Aleyna'ya "ihtida belgesi" takdim edilerek, Rusça Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Merasim, duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
