İsveç'te bulunan Fransız uçak gemisine Rus insansız hava aracının yaklaştığı belirtildi

Güncelleme:
İsveç'in Malmö limanında demirleyen Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e, Rusya'ya ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracı (İHA) yaklaştı. İsveç Silahlı Kuvvetleri, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

İsveç'in Malmö kentindeki limanda bulunan Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'e Rus insansız hava aracının (İHA) yaklaştığı bildirildi.

İsveç'te yayın yapan SVT kanalının haberinde, stratejik bir tatbikat için Malmö Limanı'na demirleyen Charles de Gaulle uçak gemisine Rusya'ya ait olduğu düşünülen İHA'nın yaklaştığı belirtildi.

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nden SVT'ye yapılan açıklamada, Fransız uçak gemisinin yakınlarında bulunan bir Rus gemisinden İHA'nın havalandığının tespit edildiği ve şüpheli uçuş üzerine gerekli önlemlerin hemen alındığı ifade edildi.

İHA ile kısa sürede iletişimin kesildiği aktarılan açıklamada, şüpheli başka bir aracın tespit edilmediği kaydedildi.

Bu arada, Fransız donanmasının amiral gemisi olan Charles de Gaulle uçak gemisi, nükleer yakıtla çalışıyor ve yaklaşık 2 bin mürettebatı bulunuyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

