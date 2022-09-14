Rus güçlerinin 6 ay kontrol ettiği İzyum'da geriye yıkılmış, yanmış evler ve acı kaldı

Rus güçlerinin 6 ay önce ele geçirdiği Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehri yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçerken kentte geriye çok sayıda yıkılmış ya da yanmış evlerin yanı sıra bölge halkının yaşadığı acılar kaldı.

Rus güçlerinin 6 ay önce ele geçirdiği Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehri yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçerken kentte geriye çok sayıda yıkılmış ya da yanmış evlerin yanı sıra bölge halkının yaşadığı acılar kaldı.

Harkiv bölgesinin güneyinde yer alan İzyum şehri, bağlantı yollarının kesişme noktası olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaştan günler sonra Rus güçleri şehrin doğu yakasını ele geçirdi. Günlerce süren çatışmaların ardından şehri ikiye ayıran Donets Nehri'nin batısında kalan kısmı da Rus güçlerinin kontrolüne geçti.

Bu ay Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırının ardından Ukrayna güçleri, yeniden şehrin kontrolünü sağladı. Rusya ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin daha önce ele geçirilen İzyum'dan çekildiğini duyurdu.

Şehirdeki yıkım göze çarpıyor

Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların izleri daha şehre girmeden başlıyor. Şehir girişinde terk edilmiş ya da imha edilmiş çok sayıda Rus tankı ve zırhlısı olduğu görülüyor. Şehrin girişinde yol kenarına terk edilmiş çok sayıda askeri mühimmat da dikkati çekiyor.

Şehirden çok cephe hattını andıran İzyum merkezde de imha edilen veya kullanılamaz halde olan Rus güçlerine ait askeri araçlara rastlanıyor.

İzyum'da çok sayıda bina Rus güçlerinin saldırılarının hedefi olmuş. Bazı apartmanlar saldırılar nedeniyle büyük ölçüde yıkılmış. Şehir merkezindeki bazı bölgelerde, hasar görmemiş binaya rastlamak neredeyse imkansız. Birçok ev ya da bina da çatışmalar sonucu çıkan yangınlarda yanmış durumda.

Yayaların şehri ikiye ayıran nehri geçmek için kullandıkları köprü de saldırılardan nasibini almış. İzyumlular, ayaklarında hasar oluşan köprüyü şehrin bir tarafından diğer tarafına geçmek için kullanmaya devam ediyor.

Şehirde elektrik ve su hizmeti verilemiyor

Her ne kadar İzyum'un kontrolü yaklaşık bir hafta önce yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçse de şehirdeki birçok problem çözüm bekliyor. Bunların başında da elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri geliyor.

Savaş nedeniyle alt yapının zarar gördüğü İzyum'da şu an için elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri verilemiyor, dükkanların neredeyse tamamı kapalı.

Şehri asıl bekleyen tehlike ise yaklaşan kış ayları. Elektriğin ve doğal gazın olmamasının yanı sıra birçok ev hasar görmüş ve tamir edilmesi gerekiyor.

Elektrik ve doğal gaz dağıtımına yeniden başlanmazsa ve hasar gören evler onarılmazsa, İzyumluları zor bir kış bekliyor.

Rus güçlerinin eline geçmesine rağmen İzyum'da kalmaya devam eden ve soy ismini vermek istemeyen 74 yaşındaki Lubov, Ukrayna güçlerinin şehre döndüğünü gördükleri anda sevindiklerini belirtti.

Şehrin kontrolü yeniden Ukraynalıların eline geçse de korkularının devam ettiğini söyleyen Lubov, "Askerlerimizi görünce sevindik ama aynı zaman da korktuk. Çünkü Rusların şehirden ne kadar uzağa çekileceklerinden emin değiliz, belki geri gelecekler." dedi.

Yaklaşan kış aylarına işaret eden Lubov, önlemler alınmazsa şehrin bu kışa zor dayanacağını zira İzyum'da ne elektriğin ne de doğal gazın olduğunu dile getirdi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, İzyum'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amcası ve amcasının eşinin Rus güçlerinin bölgeyi ele geçirdiğinde şehirde olduğunu anlattı.

Savaş sırasında amcası ve eşinin 1 aydan fazla İzyum'da kaldığını dile getiren Geraşçenko, "Bir aydan fazla süre bir bodrumda ilaç ve gıda sıkıntısı yaşayarak kaldı. Kaç insanın İzyum'a yönelik saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiği, kaç kişinin gıda veya ilaç sıkıntısı sebebiyle öldüğü, kaç kişin işkence sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin soruşturma başlatıyoruz. Bu soruşturmanın daha başındayız. Çünkü şehir kurtarılalı daha 6-7 gün oldu." ifadesini kullandı.