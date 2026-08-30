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Belgorod'da Ozon Deposuna Saldırı: Yaralılar Var

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Rusya'nın Belgorod şehrinde Ozon'a ait tesise düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Şirket, yangının kontrol altına alındığını ve acil durum ekiplerinin çalıştığını açıkladı. Saldırının detayı paylaşılmadı.

Rusya'nın Belgorod şehrinde e-ticaret platformu Ozon'a ait tesise saldırı düzenlendiği ve olayda yaralananların bulunduğu bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Belgorod'daki tesisinin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, saldırı nedeniyle yaralananların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yaralılara gerekli yardımın sağlanacağı belirtildi.

Tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detay paylaşılmadı.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerini insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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