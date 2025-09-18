Rus Bilim İnsanları, 2025 FA22 Asteroidinin Dünya'ya Yakın Geçişini Açıkladı

MOSKOVA, 18 Eylül (Xinhua) -- Rus bilim insanları, türünün en büyüklerinden biri olan 2025 FA22 kod adlı asteroidin perşembe günü Dünya'ya yakın bir mesafeden güvenli bir şekilde geçtiğini belirtti.

TASS Haber Ajansı'nın, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı'na dayandırdığı haberine göre söz konusu asteroid, tehlike potansiyeli taşıyan gök cisimleri arasında yer alıyor.

Asteroid, yerel saatle 10.41'de Dünya ve Ay'ın yanından minimum yaklaşık 800.000 kilometrelik mesafeden geçerek uzaklaştı. Bu, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Bilim insanları, asteroidin an itibarıyla tehdit oluşturmadığını belirtti. Asteroidin Dünya yakınından bir sonraki geçişini Ağustos 2036'da bu geçişinden 25 kat daha uzak bir mesafede yapması bekleniyor. Bilim insanlarının özel takibin gerekli olduğunu düşündüğü daha yakın karşılaşmaların ise 2089 ve 2173 yıllarında gerçekleşeceği öngörülüyor.