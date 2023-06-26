Rus asıllı kadının evinde sır ölümü! Telefonu ayağının altında bulundu
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İstanbul Büyükçekmece'de yakınlarının haber alamadığı Rus asıllı Larysa Sancaklı, evinde ölü bulundu. Cep telefonu ayağının altında bulunan Sancaklı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
İstanbul Büyükçekmece'de Rus asıllı 51 yaşındaki Larysa Sancaklı oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu. Kadının ayağının altında cep telefonu bulunurken, daha önce Türk biriyle evlendiği ve kısa süre önce de boşandığı öğrenildi.
Kamiloba Mahallesi'nde iddiaya göre bir apartmanın ikinci katında oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı'ya ulaşamayan yakınları, Sancaklı'nın arkadaşı H.G.'ye ulaştı. Sancaklı'nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi. Kapının açılmaması üzerine anahtarla kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Sancaklı'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Larysa Sancaklı'nın bir süre önce Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.