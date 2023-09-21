Rupert Murdoch Fox News ve News Corp başkanlığından istifa etti

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini açıkladı.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini açıkladı.

Çalışanlarına gönderdiği bir duyuruda Murdoch, "farklı roller" üstlenmesi için "doğru zamanın geldiğini" söyledi.

Murdoch, her iki şirketin onursal başkanı olacağını belirtti.

92 yaşındaki Murdoch, 1996 yılında Fox News'u kurdu.

Fox, günümüzde ABD'de en çok izlenen haber kanalı.

Murdoch, birkaç ay önce Fox News ile News Corp'u birleştirme planından vazgeçmişti.

Yaptığı duyuruda Murdoch şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerimiz benim olduğum gibi çok sağlıklı. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde. Gelecek yıllar konusunda iyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ben kesinlikle öyleyim ve olanlara katılmak için burada olmayı planlıyorum."