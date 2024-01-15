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Rumeyl bölgesinde 2 patlama daha yaşandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

2 PATLAMA DAHA OLDU

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Mardin Suriye Güvenlik Terör Dünya Güncel Haberler

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