Rumeyl bölgesinde 2 patlama daha yaşandı
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
2 PATLAMA DAHA OLDU
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),