Rum kalfanın oyuncak şeklindeki iftariyelik poğaçaları, 93 yıldır çocukları oruç tutmaya teşvik ediyor

BURSA'da Rum fırıncı kalfasının ramazanda işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, zamanla gelenek haline geldi ve ustası tarafından her yıl iftariyelik olarak pişirildi. 93 yıldır her ramazan ayında fırın tezgahındaki yerini alan oyuncak şeklindeki iftariyelikler hem ilgi çekiyor hem de çocukları oruç tutmaya teşvik ediyor.

Kentte 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi gördü. Sadi Seymen'in yaptığı Bursa'ya özgü poğaçalar, her yıl ramazan ayında üretilip, satışa sunuldu. 93 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Dükkan sahibi Seymen, dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçerek, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satıyor.

'RAMAZANA HAS, BURSA'YA ÖZGÜ'

Dükkan sahibi Şeref Seymen'e eşlik eden fırın ustası Satılmış Uyar da "Ben burada 26 senedir çalışıyorum. Ramazana has, Bursa'ya özel poğaçalarla yaptığım telefon, tabanca ve kılıç gibi oyuncaklarla çocukları oruca teşvik ediyoruz. Bunun gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz" dedi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

