Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız olduğu tespit edilen bir yaşlı bakımevi mühürlendi. İnceleme sonucunda bakımevinde bulunan 16 yaşlı, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen yaşlı bakımevi mühürlendi.

Öğretmenler Mahallesi'nde yaşlı bakım hizmeti sunulan iki katlı evin ruhsatsız olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede bakımevinin ruhsatının bulunmadığını tespit etti.

Ekiplerce mühürlenen evdeki 16 yaşlı, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

