Ruhsat için emniyete gitti, dünyası başına yıkıldı! İkinci el araç alan gencin 7 yıldır huzuru yok

Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu isimli bir vatandaşın 7 yıl önce aldığı araba kabusu oldu. Aracı satın aldıktan sonra gittiği emniyette araç için 'satılamaz' hükmü olduğunu öğrenen adamın 7 yıldır mücadelesi devam ediyor.

Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 2016'da bir araba satın aldı ama bir türlü satamıyor. Uslu, aracı satın aldıktan sonra emniyete ruhsatı çıkarmaya gitti ama emniyete gittiğinde Uslu hayatının şokunu yaşadı.

7 YILDIR BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Aracın üstünde 'satılamaz' tedbiri vardı. Nedeni ise aracı Uslu'ya satan kişi, aracı satın aldığı kişiye parayı ödememişti. Soruşturmaydı, iddianameydi derken aradan 7 yıl geçti. Şüpheliler yakalanıp suçlarını itiraf etse de aracın üzerindeki 'satılamaz' kararı kaldırılamadı.

"HUZURUM YERİNDE DEĞİL, BİNESİM GELMİYOR"

Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor. Aracın ilk sahibi aracı ilana koyuyor, dolandırıcı ise ona sahte bir dekont gösteriyor. Aracın bedelini almadan kendi kanaatince aracı teslim ediyor" diye konuştu.

AVUKAT DA ŞAŞKIN

Avukat Cansu Çağlar, konuyla ilgili açıklamasında "3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası. Aracını 7 yıldır satamamaktadır. Bizler şaşırıyoruz bu davanın 7 yıldır devam etmesine" dedi.