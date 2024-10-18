Üye Girişi
Haberler

Ruh Sağlığı Semineri Manavgat'ta Gerçekleştirildi

Ruh Sağlığı Semineri Manavgat'ta Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda, iş yerinde ruh sağlığına yönelik bir seminer düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ruh sağlığının çalışma hayatındaki önemini vurguladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) "İş yerinde Ruh Sağlığı" semineri gerçekleştirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, çalışma hayatının getirdiği zorlukların ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Sağlıklı bir ruh halinin motivasyonu artıracağını ve yaratıcı düşünmeyi teşvik edeceğini belirten Güngör, stres ve kaygı gibi olumsuz durumların iş gücü kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Güngör, bu tür olumsuzlukların devamsızlık sorunlarına ve kurumsal itibara zarar verebileceğini ifade ederek, "Bu nedenle, iş yerlerinde ruh sağlığını desteklemek için stratejiler geliştirmek, çalışanlarımız ve kurumlarımız için son derece önemlidir. Hedefimiz, daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Psikolog Dr. Gülcan Ergin tarafından verilen seminerde, işverenlerin çalışanlarından en iyi verimi alabilmeleri için doğru kişilik analizi yaparak, her bireyi yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Seminere, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar ile komite üyeleri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Manavgat Güncel Eğitim Yaşam

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hepsiburada'yı kim aldı, adı değişecek mi? Kazak kaspi kz ne şirketi? Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli? Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu? 19 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Akrep, İkizler burcu yorumu! 19 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ekim günün maçları nereden izlenir? Okul saatleri değişti mi? Okullar saat kaçta başlayacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.