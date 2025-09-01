Rudy Giuliani Trafik Kazasında Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, New Hampshire'da geçirdiği trafik kazasında omurgasında kırık ve kol ile bacağında yaralanmalar ile nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kazanın hedefli bir saldırı olmadığı belirtildi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin New Hampshire eyaletinde geçirdiği trafik kazasında yaralandığı belirtildi.

Giuliani'nin güvenlik şefi Michael Ragusa, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ragusa, New Hampshire'da otoyolda giderken aracının arkadan darbe alması sonucunda Giuliani'nin omurgasında kırık, kol ve bacağında yaralanmalar meydana geldiğini belirtti.

Kazanın "hedefli bir saldırı" olmadığını belirten Ragusa, Giuliani için "Yaralandı ama morali iyi ve çok iyi bir şekilde iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

Ragusa, 81 yaşındaki Giuliani'nin kazadan sonra kaldırıldığı en yakın sağlık merkezinde tedavi altında tutulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı

Uzman çavuş 15 dakika yüzünden görevlilere silah çekip tetiğe bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.