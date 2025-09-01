Rudy Giuliani Trafik Kazasında Yaralandı

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin New Hampshire eyaletinde geçirdiği trafik kazasında yaralandığı belirtildi.

Giuliani'nin güvenlik şefi Michael Ragusa, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ragusa, New Hampshire'da otoyolda giderken aracının arkadan darbe alması sonucunda Giuliani'nin omurgasında kırık, kol ve bacağında yaralanmalar meydana geldiğini belirtti.

Kazanın "hedefli bir saldırı" olmadığını belirten Ragusa, Giuliani için "Yaralandı ama morali iyi ve çok iyi bir şekilde iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

Ragusa, 81 yaşındaki Giuliani'nin kazadan sonra kaldırıldığı en yakın sağlık merkezinde tedavi altında tutulduğunu kaydetti.