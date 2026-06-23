Haberler

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'yi 1995-96 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör Carlos Alberto Parreira'nın kansere yakalandığı açıklandı. Brezilyalı futbol adamı Rio de Janeiro'da tedavi altına alındı.

  • Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'ya Hodgkin lenfoması teşhisi konuldu.
  • Parreira, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonu yaptı.
  • Parreira, 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan teknik direktördü.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'dan üzücü haber geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 83 yaşındaki deneyimli teknik adam, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Rio de Janeiro'nun Barra da Tijuca bölgesinde bulunan Samaritano Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan kontrollerin ardından Parreira'ya, lenf sisteminde görülen bir kanser türü olan Hodgkin lenfoması teşhisi konulduğu açıklandı. Tecrübeli teknik adamın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Carlos Alberto Parreira, Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe ile elde ettiği başarıyla hafızalara kazınmıştı. Brezilyalı çalıştırıcı, 1995-96 sezonunda sarı-lacivertli ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girmişti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Parreira yalnızca kulüp kariyeriyle değil, milli takım düzeyindeki başarılarıyla da futbol tarihine adını yazdırdı. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda kondisyoner olarak görev yapan deneyimli futbol adamı, 1994 Dünya Kupası'nda ise teknik direktörlük koltuğunda oturarak Brezilya'yı dünya şampiyonluğuna taşıdı.

FUTBOL DÜNYASI ENDİŞELİ

Futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Parreira'nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Brezilyalı teknik adam için futbol dünyasından çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmaya başlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

Salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı