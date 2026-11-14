Rubio, UCM'yi 'gayrimeşru' diye niteledi ve Trump'ın yaptırım kararını savundu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) "gayrimeşru" olarak nitelendirerek, uluslararası hukukun ABD'nin dış politika kararlarına karşı bir araç olarak kullanıldığını savundu.

Muhafazakar hukukçulardan oluşan "Federalist Society" tarafından düzenlenen Ulusal Hukukçular Kongresi'nde konuşan Rubio, ABD yönetiminin dış politika kararlarının "uluslararası hukuka aykırılık" iddialarıyla hedef alındığını belirtti.

Rubio, UCM'yi "sahte ve gayrimeşru" olarak nitelendirerek, "Bu küresel elit kesim için uluslararası hukuk, tarafsız kurallar bütünü değil, aksine evrensel ilkeler bahanesiyle kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandıkları bir araçtır." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım uygulama kararını savunan Rubio, mahkemenin yetkisini kabul etmeyen egemen devletler üzerinde dahi söz sahibi olmaya çalıştığını iddia etti.

Rubio, "Amerikalılar hiçbir zaman UCM'nin otoritesine tabi olmayı kabul etmedi ancak bu mahkeme ve müttefikleri kendilerini uluslararası düzenin yargıcı, jürisi ve infazcısı ilan etti." ifadesini kullandı.

İran

İran'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesinin bölge ve ABD için ciddi tehdit oluşturacağını savundu.

Rubio, "(İran) Nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Tüm bölgeyi, hatta ABD'yi de rehin alırlardı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Kuzey Kore'den farklı olarak yayılmacı politikalar izlediğini iddia eden Rubio, Pyongyang'ın önceliğinin mevcut yönetimi sürdürmek olduğunu ve başka ülkeleri işgal etme amacı taşımadığını savundu.

Rubio, İran'a uygulanan ekonomik baskının ülkeyi önemli ölçüde zayıflattığını söyleyerek, "Şu anda İran'a uyguladığımız ekonomik baskı o kadar büyük ki askeri operasyonlara gerek yok." dedi.

Kaynak: AA