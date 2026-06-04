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Rubio, İsrail'in sınırlarının genişlemesinin "ABD'nin politikası olmadığını" belirtti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru sınır genişletme planlarının ABD politikası olmadığını açıkladı. Rubio, Batı Şeria'da istikrarı bozacak ek eylemlerin desteklenmediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli yetkililerin dillendirdiği üzere ülke sınırlarının Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişlemesinin "ABD'nin politikası olmadığını" bildirdi.

Rubio, ABD Senatosu Bütçe Alt Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve Orta Doğu'da devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

ABD Senatörü Jeff Merkley'in İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişleme isteğini gündeme getirmesi üzerine, Rubio böyle bir şeyi hedeflemediklerini açıkça dile getirdiklerini söyledi.

Rubio, "Az önce tarif ettiğiniz şeyin, sizin sözlerinize dayanarak söylüyorum, ABD politikası olmadığını, statükoyu istediğimizi, yani Batı Şeria'da daha geniş bir durumu istikrarsızlaştırabilecek ek eylemlerin yapılmayacağını defalarca savunduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'da toprak iddiasını dillendirdiğini hatırlatan Rubio, "Ancak Suriye'de ve özellikle Suriye'nin güneyinde onlarla çok yakından ilgilendiğimizi de ifade ettim. Orada, İran unsurlarının kendilerini hedef almak için kullanacağından korktukları için bir güvenlik koridoru oluşturmaları gerektiğini savunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in Suriye ile ilgili söz konusu endişelerini gidermek için Suriyeli yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

İsrailli siyasetçilerin açıklamalarıyla ilgili yorum yapmak istemediğini belirten Rubio, Gazze'de takip edilecek yolla ilgili olarak da 20 maddelik barış planının "oldukça açık" olduğunu vurguladı.

Rubio, "Plan Gazze'nin, şu anda oluşturulmakta olan otokratik bir yapı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yapıda, şu anda eğitmeye çalıştığımız polis memurları ve yatırım için koşullar yaratan uluslararası bir istikrar gücü bulunuyor; böylece orada bir ekonomi kurulabilir ve insanlar şu anda olduğu gibi enkaz içinde yaşamak zorunda kalmazlar." dedi.

Senatör Merkley'in ısrarı üzerine Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilerin eylemlerine değinen Rubio, "Bunu defalarca dile getirdik ve aslında, dediğim gibi, bunun üzerinde çalıştığımız diğer bazı şeylere engel olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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