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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın Hürmüz'ü "koz aracı" olarak kullanmak istediğini savundu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alarak uluslararası ticareti tehdit etmesi halinde askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı "koz aracı" olarak kullanmak istediğini savunarak, Tahran yönetiminin uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Rubio, Filipinler'de düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkmadan önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik saldırıların tek amacının, uluslararası ticari gemilere saldırılarda kullanılan askeri unsurları hedef almak olduğunu savunan Rubio, diğer ülkeleri de küresel deniz ticaretinin korunmasına katkı sağlamaya çağırdı.

Rubio, "Bence dünya artık İran'ın, en azından İran'daki bazı kesimlerin, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alıp bunu dünyaya karşı bir koz aracı olarak kullanmak istediğinin farkına varıyor." değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde karşılık vereceklerini kaydetti.

ABD'nin diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirten Rubio, bunun için İran'ın tutumunu değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Rubio ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında planlanan ABD ziyaretinin hazırlıklarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

ABD ile Çin arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ancak iki büyük güç olarak iletişimin sürdürülmesinin önem taşıdığını vurgulayan Rubio, "Birbirimize, halklarımıza ve dünyaya karşı konuşmayı sürdürme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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