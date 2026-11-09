Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio, G7 öncesi İran'la diplomatik anlaşmanın mümkün olmayabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile kaydedilen ilerlemenin 'çok verimli olmadığını' belirterek diplomatik anlaşmanın 'mümkün olmayabileceğini' söyledi. Rubio, G7 toplantısı için Paris'e gitmeden önce İran'ın taleplerini 'aşırı ve gülünç' olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile kaydedilen ilerlemenin "çok verimli olmadığını" belirterek, Tahran yönetimiyle diplomatik anlaşmaya varılmasının "mümkün olmayabileceğini" söyledi.

Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etmeden önce Florida eyaletinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile diplomatik bir çözüm bulma yolunda sağlanan ilerlemenin "çok verimli olmadığını" söyleyen Rubio, "Bir ilerlemenin eşiğinde olduğumuzu söyleyemem." dedi.

Rubio, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, bu sorunu ve her türlü sorunu her zaman diplomatik yollarla çözmeyi tercih eder. Ancak ne yazık ki bazen bu mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin diplomatik girişimlere açık olduğunu vurgulayan Rubio, İran'ın taleplerini "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirdi.

ABD'nin yeni askeri saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin ise Rubio, Washington'ın eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu ve ABD kuvvetleri ile deniz trafiğine yönelik tehditlere bağlı olarak şekillendiğini söyledi.

Rubio, bölgedeki ABD kuvvetlerine veya deniz taşımacılığına yönelik açık ve yakın bir tehdit bulunması halinde Washington'ın kendini savunma hakkı olduğunu aktardı.

Trump'ın İran ile devam eden savaşa ilişkin tutumunu savunan Rubio, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer silah edinme girişimlerini durdurmak için "gerçek bir tehdit gördüğünü" ve "popüler bir adım olmamasına rağmen" bu kapsamda harekete geçtiğini savundu.

Rubio, ülkenin güvenliğini ilgilendiren zorlu meselelerle yüzleşmenin her zaman kamuoyu desteği görmeyebileceğini, ancak bunun gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı14

Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf