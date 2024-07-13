Ruanda'nın Ulusal Kurtuluşu ve Tutsilere yönelik soykırımın 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ruanda'nın Ulusal Kurtuluşu ve Tutsilere yönelik soykırımın durdurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Ruanda milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bozay, yaptığı konuşmada, Ruanda'nın Ulusal Kurtuluşu'nun 30. yıl dönümü vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 1994'te yaşanan soykırımı üzüntüyle andığını söyledi.

Son 30 yılda Ruanda'nın toplumsal barışının ve ulusal birliğinin sağlanmasını, ekonomi ve toplumsal kalkınma alanında elde ettiği başarıları takdir ettiğini ifade eden Bozay, dönüşümün görünür ve çok güçlü olduğunu kaydetti.

Bozay, Ruanda'nın Afrika'da istikrarla gelişen ülkelerin bir örneği haline geldiğini dile getirerek, ülkede çevresel barışın, istikrarın ve refahın daim olmasını diledi.

Türkiye ve Ruanda ikili ilişkilerine değinen Bozay, ticaretten yatırıma, eğitimden sağlığa, birçok işbirliği alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Bozay, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için kararlı olduklarını da kaydetti.

"Ruanda farklı bir sayfa açma fırsatına sahip"

Büyükelçi Kayonga da 30 yıl önce ülkesinde yaşanan Tutsilere yönelik yapılan soykırımı hatırlatarak, şimdi Ruanda için farklı bir sayfa açma fırsatına sahip olduklarını söyledi.

Bugünü kutlamanın nedeninin "geleceği belirlemek için özgürlük kazanmak" olduğunu belirten Kayonga, "Bugün aynı zamanda bizi özgürleştiren ve halkımızı ölümden kurtaran kahramanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Binlercesi hayatlarıyla bedel ödedi ve binlercesi de bugün hala hayatta ve şu ya da bu şekilde hizmet veriyor." dedi.

Kayonga, yaşanan soykırımın ardından ülkesinin Anka kuşu gibi küllerinden doğduğunu, geçmişte yağmalanan, harap edilen ve yaşanmaz hale gelen ülkenin şimdi değerler ve amaçlar etrafında birleşen vatandaşlarıyla huzurlu ve hayat dolu olduğunu anlattı.

"Bugün tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir ve insanların kabilelerine ya da liderlere yakınlıklarına göre haklarının paylaştırıldığı günler geride kaldı. Tüm Ruandalı çocuklar ayrımcılık olmadan vatandaşlık hak ve ayrıcalıklarından yararlanabilmektedir." ifadesini kullanan Kayonga, soykırım sonrası ülkesindeki liderlik ve kurtuluş için hayatlarını feda edenlerin asıl hedeflerinin korunduğunu dile getirdi.

Kayonga, "Bu hedefler arasında, halkımızın birlik ve beraberlik değerlerinin korunması ve bir vatana sahip olma haklarının yeniden tesis edilmesi de yer almaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından Ruanda'ya özgü geleneksel dans gösterisi ve yemek ikramı yapıldı.