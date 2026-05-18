Ruanda'da Türkçe ve Türk kültürü faaliyetlerine yoğun ilgi

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ruanda'nın başkenti Kigali'de yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleriyle Türkiye ile Ruanda arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlarken, son bir yılda Türkçe eğitimine olan ilgi önemli ölçüde arttı.

Kigali Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen Türkçe kursları, kültür-sanat etkinlikleri ve ortak kültürel miras çalışmaları, iki ülke arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enstitünün Kigali'de beş yıldır eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Enstitünün yalnızca Türkçe öğreten bir kurum olmadığını anlatan Yağcı, "Türkiye ile Ruanda arasında kültürel etkileşimi güçlendiren önemli bir dostluk köprüsü olmaya gayret ettik." dedi.

Yağcı, Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin son dönemde siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında önemli ivme kazandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame arasındaki yakın ilişkilerin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Bu olumlu atmosferin Kigali Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine de yansıdığını belirten Yağcı, "Son bir yıl içerisinde öğrenci sayımız yaklaşık yüzde 195 arttı. Üç kurs boyunca yaklaşık 500 öğrenciye Türkçe eğitimi verdik. Bu ilgi, Ruandalı dostlarımızın Türkçeye ve Türk kültürüne duyduğu samimi ilginin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Yağcı, Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel'in desteklerinin çalışmalara önemli katkı sunduğuna işaret ederek, Büyükelçi'nin kültürel diplomasiye verdiği önemin projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını vurguladı.

"Kültürel paylaşım ve ortak üretim zemini oluşturuyoruz"

Kültür merkezinin yalnızca Türkiye'nin değil, Ruanda'nın kültürünü, sanatını ve kültürel mirasını da tanıtmayı hedeflediğini aktaran Yağcı, faaliyetleri tek yönlü tanıtım çalışması olarak görmediklerini söyledi.

Yağcı, "Faaliyetlerimizi tek yönlü bir tanıtım çalışması olarak değil, karşılıklı kültürel paylaşım ve ortak üretim zemini olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Ruanda'nın geleneksel el sanatı Agaseke ile Türk örme sepet sanatını bir araya getiren ortak kurs programı düzenlediklerini anlatan Yağcı, çalışmanın iki ülkenin geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturarak kültürel etkileşime katkı sunduğunu kaydetti.

"Ruanda–Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" katalog çalışmasının da iki ülkenin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini ortak bakış açısıyla ele aldığını belirten Yağcı, söz konusu eserin bu alanda hazırlanan ilk basılı çalışma olma özelliği taşıdığının altını çizdi.

14 öğrenci Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye'ye gönderildi

Bu yıl 14 öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye'ye gönderdiklerini anlatan Yağcı, Ruanda Üniversitesi bünyesinde Türkçe kurslarının açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yağcı, Okutman ve Eğitim Koordinatörü Ercan Çetinel'in de eğitim faaliyetlerinin gelişmesinde önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Yıl boyunca iftar programları, Türk Kahvaltı Günü etkinlikleri, 23 Nisan kutlamaları, açık hava sineması gösterimleri ile üniversitelerde Türkiye Tanıtım Günleri ve Açık Kapı etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Yağcı, kültürel diplomasi faaliyetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yağcı, "Önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluğu kültür, sanat, eğitim ve ortak insani değerler üzerinden güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.