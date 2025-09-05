Ruanda, Afrika'nın İlk Otonom Elektrikli Hava Taksi Hizmetini Başlatıyor

KİGALİ, 5 Eylül (Xinhua) -- Ruanda hükümeti, Afrika'nın halka açık ilk otonom elektrikli hava taksisi hizmetlerini başlatmak üzere Çin Yol ve Köprü Şirketi'yle ortaklık kurduklarını duyurdu.

Ruanda Altyapı Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu girişimin, en son havacılık teknolojilerini test edip uygulama açısından Ruanda'nın Afrika'daki merkez olarak konumunu pekiştirdiği belirtildi.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı (eVTOL) olan EHang EH216-S'nin canlı tanıtımı, perşembe sabahı başkent Kigali'de düzenlenen Afrika Havacılık Zirvesi sırasında gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan zirve, cuma günü sona erecek.

Açıklamada tanıtım gösterisinin, kıta genelindeki paydaşlar ve düzenleyicilere gelişmiş hava mobilitesi alanında gerçek zamanlı bir örnek çalışma sunmayı amaçladığı kaydedildi.

Ruanda'nın Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin küresel mühendislik uzmanlığıyla kurduğu ortaklıkla gelişmiş hava mobilitesine yönelik yeni bir ekosistem kurmayı hedeflediği de dile getirildi. Gelişmiş hava mobilitesi, trafik sıkışıklığını azaltmak, toplumları birbirine bağlamak ve sürdürülebilir ulaşım seçenekleri yaratmak üzere tasarlanmış teknolojiyi temsil ediyor.

Yetkililere göre Ruanda, insansız hava aracı ile teslimat hizmetlerine öncülük ederek yakaladığı başarıyı temel alarak yükselen hava mobilitesi pazarına yatırım ve teknoloji ortakları çekmeyi amaçlıyor.

Kentsel hava ulaşımı çözümlerinde dünyanın önde gelen hava teknolojisi şirketlerinden olan EHang, uluslararası varlığını genişletmek üzere Çin Yol ve Köprü Şirketi ile ortaklık kurarak, EH216-S model eVTOL'unun Afrika'daki ilk başarılı uçuşunu Kigali'de gerçekleştirmiş oldu.