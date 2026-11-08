RTÜK, Via+ ile günlük 19 bin 200 saatlik konuşmayı denetleyecek

YASEMİN KALYONCUOĞLU/GAZİ NOGAY - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, radyo ve televizyon denetiminde yapay zeka sisteminin hayata geçirilmeye hazırlanıldığını belirterek, "Via+, yapay zeka destekli, izleme ve denetleme görevimizi yapabileceğimiz yeni kurduğumuz bir sistem. Bu sistem aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı izleyecek ve hemen hemen internet temelli bütün mecraları takip edebilecek." dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, AA muhabirine son dönemde yürüttükleri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Üst Kurul olarak 7/24 denetim yapan bir kurum olduklarını anımsattı.

Yıllar içinde internet temelli dijital platformların ve sosyal medyanın teknolojik olarak çok geliştiğini kaydeden Daniş, Üst Kurulun da kendisini teknolojiye uyumlandırmak için çalıştığını söyledi.

Daniş, yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Üst Kurul olarak kendimizi gelişen teknolojiye uyarlamak için Via+ projesini hayata geçiriyoruz, son aşamasına geldik. Via+, yapay zeka destekli, izleme ve denetleme görevimizi yapabileceğimiz yeni kurduğumuz bir sistem. Bu sistem aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı izleyecek ve hemen hemen internet temelli bütün mecraları takip edebilecek. Sadece takip etmekle kalmayacak, 6112 sayılı Kanundaki ihlaller olduğunda da bunların tespitini yapabilecek, raporunu hazırlayabilecek ve ilgili uzmanımıza gönderecek. Uzmanımız da raporunu son hale getirecek. Kapasitesi gerçekten çok güçlü bir program. Via+ sistemi, günlük 19 bin 200 saat konuşmayı analiz ederek, 12 dilde tercüme edebilecek ve bununla ilgili ihlalleri tespit edebilecek, 300 milyondan fazla kareyi görüntüleyip denetleyebilecek ve bunu milimetrik hassasiyetle yapabilecek. Sadece ses anlamında değil, görüntü anlamındaki ihlalleri de en ince noktasına kadar tespitini yapabilecek ve raporlayabilecek bir sistem kuruldu."

Daniş, yeni sistemin Üst Kurulun mevzuatına göre akredite edildiğini ve İzleme Dairesinin bu sisteme entegrasyonunun devam ettiğini söyledi.

RTÜK olarak geleneksel medya üzerinde denetimleri olduğunu ve yakın zamanda denetim alanının genişleyeceğini belirten Daniş, "Yayıncılık alanında internet temelli dijital platformların ve dijital medya sağlayıcılarının gelişerek hayatımıza girmesi, telefon ve tabletler aracılığıyla yaygınlaşması ve kullanım alışkanlığına dönüşmesiyle, bu alana ilişkin mevzuat hazırlıklarımız da devam ediyor. RTÜK'e yeni görevler tanımlanacak ve bu görevler tanımlandığında denetleme yaparken uzun yıllar hizmet edebilecek bir teknolojik altyapıya kavuşmuş olacağız. Sistem yüzde 90 oranında kuruldu ve testleri devam ediyor. Uzmanlarımız da eğitiliyor. Nasıl ki savunma anlamında bir çelik kubbemiz varsa, Via+ medya alanındaki çelik kubbemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Daniş, Via+ projesinin Cumhurbaşkanlığı 2027 Yatırım Programına dahil edildiğinin altını çizerek, bu sistemle aileye, kadına veya çocuğa karşı ihlalleri anında tespit edip raporlayabileceklerini kaydetti.

Programlara "değer yerleştirme" geliyor

Kadına, çocuğa ve aileye yönelik ihlaller konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasında yayıncılık sektörüne önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Daniş, bu konuların yalnızca kamu spotlarıyla değil, dizi, haber ve eğlence programları aracılığıyla da işlenmesi için sektörle işbirliği yürüttüklerini bildirdi.

Mehmet Daniş, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarda toplumsal hassasiyet gerektiren konuları sürekli gündeme getirdiklerini ifade etti.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan bir toplantıda gündeme gelen "değer yerleştirme" kavramını önemsediklerini aktaran Daniş, "Kadına, çocuğa ve aileye yönelik ihlallerle mücadelede farkındalığın ve toplumsal duyarlılığın artırılması için sektörden beklentilerimiz var. Değer yerleştirme, haber kuşaklarında, prime time dizilerde, eğlence kuşaklarında olabilir." dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, devletin bu alandaki hedef ve hassasiyetlerine yayıncılık sektörünün nasıl katkı sağlayabileceğini sektör temsilcileriyle karşılıklı görüşerek şekillendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kamu spotlarının ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından gönderilmesinin ardından Üst Kurulda gerekli kararları alarak yayıncılara ilettiklerini anlatan Daniş, toplumsal farkındalığın yalnızca kamu spotlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çekti.

Daniş, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bazı dizilerde başarılı örnekler ortaya konulduğunu belirterek, bu tür içeriklerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA