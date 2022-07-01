RTÜK Üyesi Taşcı: Rtük, Mabel Matiz'in Son Şarkısı İçin Tek Tek Müzik Kanallarını Arayarak, 'Yayınlamamalarını', Yoksa Olacaklar Konusunda Aba...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi… Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün; sanatçı Mabet Matiz'in yeni çıkan şarkısının video klibinin yayınlanmaması için müzik kanallarını aradığını açıkladı. Matiz'in, klibinin bir bölümünü yayınladığı sosyal medya mesajını paylaşan Taşcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten 'yasakladık' diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…"

ANKA / Güncel