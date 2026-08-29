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RTÜK Üyesi Taşcı'dan Kemal Öztürk'e Tepki: Dilekçe Verecek

RTÜK Üyesi Taşcı'dan Kemal Öztürk'e Tepki: Dilekçe Verecek
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Kemal Öztürk'ün NTV'de Nusayrilere yönelik kullandığı sözlerin RTÜK gündemine alınması için pazartesi günü RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğini açıkladı. Taşcı, 'Bu sözlere başta RTÜK olmak üzere hiçbir kurum kulak tıkayamaz' dedi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Kemal Öztürk'ün Nusayrilere yönelik kullandığı sözlerin RTÜK gündemine alınması için günü RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğini açıkladı. Taşcı, "Bu sözlere başta RTÜK olmak üzere hiçbir kurum kulak tıkayamaz" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Öztürk'ün NTV ekranında dile getirdiği "...Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor…" sözlerine tepki gösterdi.

Taşcı, "Bu sözlerin Üst Kurulda görüşülmesi için pazartesi günü RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bu sözlere başta RTÜK olmak üzere hiçbir kurum kulak tıkayamaz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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