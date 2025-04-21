RTÜK'ün 31. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün kuruluşunun 31'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle, Türkiye'de yayıncılığın gelişmesine yön veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. RTÜK, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, milli ve manevi değerleri esas alarak, halkımızın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Kanunlardan, yayın ilkelerinden aldığımız güçle çalışmalarımızı yürütürken bizlere desteğini esirgemeyen Yüce Meclisimize, Devlet Büyüklerimize, bizi destekleyen STK'larımıza, basınımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde, kurumumuzun bugünlere gelmesinde katkı sunan tüm Başkanlarımıza, Üyelerimize ve çalışanlarımıza içten şükranlarımı sunuyor; yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin, ayrıca paylaşımında RTÜK'ün kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan videoya da yer verdi.