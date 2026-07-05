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RTÜK'ten NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama

RTÜK'ten NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama
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RTÜK, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi yayıncı kuruluşlara, teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü ve dezenformasyondan uzak yayın yapmaları çağrısında bulundu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Yayınların, teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir" açıklaması yaptı.

RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, ülkemizin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağı önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracak olan bu zirve, devletimizin vakarını ve asil milletimizin ev sahipliğini uluslararası alanda sergileyeceğimiz önemli bir süreçtir. Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde, yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayınların, teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor; tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızın ülkemizin uluslararası konumuna yakışır bir mesleki etikle hareket edeceklerine inanıyor, tüm medya mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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