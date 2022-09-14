Üye Girişi
Haberi Paylaş

RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Güncel Haberler

RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ün açıklamasına göre, bugün yapılan toplantıda, Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" ve "Medya Mahallesi" programlarına ilişkin izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

İlgili yayınlarda "bir terör örgütü üyesinin sivil bir mağdur gibi gösterilmesi" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "aranıyor" ifadesiyle siyah beyaz fotoğrafının ekranda yer alması nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title