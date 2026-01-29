Haberler

RTÜK'ten Yayıncılara Dolandırıcılık Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sahte yardım ve bağış taleplerine karşı yayın kuruluşlarını uyardı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yapılan aramaların dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yapılan sahte yardım ve bağış taleplerine karşı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarını uyardı. Kurum, söz konusu aramaların dolandırıcılık girişimi olduğunu vurguladı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının telefonla aranarak RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adının kullanıldığı ve çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi ya da RTÜK personeli olarak tanıtan kişilerin yaptığı bu aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK, söz konusu taleplerin tamamının dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek, sahte aramaları yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Bu paylaşım binlerce hayranı olan isme ait
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım