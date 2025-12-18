Haberler

RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iki dijital platform ve üç radyoya yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası verdi. HBO Max ve Netflix gibi platformlarda yer alan programlar, toplum değerlerine aykırı içeriklerden dolayı yaptığı değerlendirmeler sonucu ceza aldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul gündemindeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Kurul toplantısında, HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Jasmine" adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor ele alındı.

Toplantıda izleyici şikayetlerini de değerlendiren kurul, HBO Max adlı platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Üst Kurul toplantısında, Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından "Too Hot to Handle: İtalya" isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı.

Programda, Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler ve çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlenirken, kurul Netflix adlı platforma Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müstehcen olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

"Ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette"

Radyolardaki yayın ihlallerini de toplantıda gündeme alan kurul, "Radyo Lider İzmir" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanallarıyla gönderdikleri mesajların okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespit edildi.

Bu durumun ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğuna vurgulayan kurul, atılan SMS ve abonelik yöntemleriyle de haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Toplantıda, bu gerekçelerle "Radyo Lider İzmir" adı yayın kuruluşuna 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

Kurul tarafından yapılan incelemelerde, "Radyomuğla" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun hükümlü veya tutuklulara yönelik olarak müzik yayını yapılan "Kader Mahkumları Özel Programı" isimli programında ise kaba ve argo kelimeler bulunan şarkıların yayınlandığı tespit edildi.

Bu kapsamda, "Radyomuğla" adlı kuruluşa Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır. Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Üst Kurulda görüşülen bir diğer yayın ihlali ise "Seç FM" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilişkin oldu.

Kurulda, Manisa ve Uşak'taki ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlar ile bunların yakınlarının istek parçalarının çalınıp, mesajlarının okunduğu programda Ceza İnfaz Kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek bilgilerin paylaşıldığı vurgulandı.

Bu nedenle "Seç FM"e 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
500

