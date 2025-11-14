Haberler

RTÜK'te Tarihi Seçim: İlk Kadın Başkan Vekili

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan seçimde Dr. Deniz Güçer, 31 yıllık tarihinde ilk kez kadın bir üye olarak Başkan Vekili seçildi. Güçer, yayıncılık alanında önemli hedeflerini vurguladı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili seçildi.

RTÜK'te gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Üst Kurul Üyelerinden Dr. Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkan Vekili olarak seçilmesi 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir ve Çeliker görevlerine başladı

Yapılan seçim sonucunda yeni Başkan Vekili göreve başlarken, aynı toplantıda RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul'daki görevlerine başladı.

RTÜK Başkanı Daniş: Bu değişim taze bir enerji kazandıracak

Yeni Başkan Vekilini ve Üyeleri tebrik eden RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın Üyenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daniş, RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurguladı, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
