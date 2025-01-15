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RTÜK, Star TV'de Dezenformasyon İddialarını İnceliyor

RTÜK, Star TV'de Dezenformasyon İddialarını İnceliyor
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Star TV'deki 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programında yaşanan olaylar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Programda bir konuk eşinin aldatıldığını öne sürerken, müstehcen görüntülerin yayınlanması tepki topladı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Star TV'de yayınlanan " Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV'de yayınlanan " Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında bugün Mehmet isimli konuk, eşinin kendisini aldattığını iddia ederken, Zahide Yetiş, canlı yayında eşi olduğu iddia edilen bir kadının müstehcen videosunu izletmiş, doğruluğu tartışmalı görüntülerin yayınlanda kullanılması, bir kadının zan altında bırakılması tepki çekmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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