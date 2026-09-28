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RTÜK, Osmaniye'de öğretmene yönelik silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini bildirdi

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RTÜK, Osmaniye'de bir öğretmene okul bahçesinde düzenlenen silahlı saldırıya yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı. Yasağın soruşturma kapsamında her türlü haber ve sosyal medya paylaşımını kapsadığı, aykırı yayınlarda işlem uygulanacağı belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Osmaniye'de bir öğretmene yönelik okulun bahçesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar, toplum sağlığının ve ahlakın, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir.

Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."

Kaynak: AA
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